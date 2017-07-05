Федерер: 10 тыс. эйсов — это нечто нереальное

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, преодолевший отметку в 10 тыс. эйсов за карьеру, прокомментировал своё достижение. На данный момент в активе 35-летнего уроженца Базеля 10 004 эйса. Лидирует по этому показателю хорват Иво Карлович, исполнивший 12 018 подач навылет, а на втором месте располагается его соотечественник Горан Иванишевич, сделавший за карьеру 10 731 эйс.

«Это нечто нереальное. Это позволяет мне находится рядом с такими игроками, как Иванишевич и Карлович, которые меня восхищали. Я всегда думал, что у них самые невероятные подачи», — приводит слова Федерера ESPN.