Сок: я не думал, что всё же смогу выступить на Уимблдоне

Американец Джек Сок поделился впечатлениями после победы над чилийцем Кристьяном Гарином в первом круге Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

«Мне было нелегко, так как я пропустил некоторое время из-за травмы и лишь недавно приступил к тренировкам. Я был очень рад тому, что смог сыграть сегодня. Я не думал, что всё же смогу выступить на Уимблдоне. А победа в первом матче — это нечто особенное. Я просто буду наслаждаться тем, что могу играть на этой неделе», — приводит слова Сока официальный сайт тура.