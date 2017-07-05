Сугита: сейчас я знаю, что могу провести 5 матчей подряд, могу выиграть турнир

Японец Юити Сугита поделился впечатлениями после победы над представителем Великобритании Брайданом Кляйном в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

«Я здорово сыграл во втором и третьем сетах. Соперник часто выполнял укороченные удары в первой партии, и поначалу мне было нелегко противостоять ему. Но после второго сета я стал доминировать на корте.

Ранее я выступал достаточно нестабильно. Иногда хорошо, иногда нет, но на теннисных турнирах нужно выиграть целый ряд матчей. Мне приходилось участвовать во многих турнирах, чтобы набирать рейтинговые очки. Также я слишком много думал и переживал. Но сейчас я всё ещё получаю результаты благодаря работе, проделанной в прошлом году.

Сейчас я знаю, что могу провести пять матчей подряд, могу выиграть турнир. Я сосредоточен только на этих играх — это большой прогресс в психологическом настрое для меня», — цитирует Сугиту официальный сайт тура.