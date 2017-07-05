Кербер: сейчас я стараюсь больше концентрироваться на теннисе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы в первом круге Уимблдона над представительницей США Ириной Фалькони со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, это был хороший первый матч для меня. Я просто была рада вернуться на центральный корт. Первые раунды на турнирах «Большого шлема» всегда получаются непростыми, особенно учитывая, что я проиграла в первом круге в Париже. Я просто думала о каждом розыгрыше и старалась найти свой ритм по ходу встречи.

Это один из лучших кортов для игры в теннис. Здесь так много традиций. Здорово, что я вернулась на Уимблдон.

Я рассматриваю всё происходящее как процесс, опыт. Мне нужно учиться. Нужно справляться с трудностями. Сейчас я стараюсь не усложнять себе задачу и больше концентрироваться на теннисе», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.