Мугуруса: победа над Александровой была не такой лёгкой, как может показаться

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Екатериной Александровой в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:4.

«Если честно, победа не была такой лёгкой, как может показаться. Но я очень рада. Я нервничала перед стартовой встречей. Никогда не знаешь, как всё сложится. Я осталась довольна игрой, хотя и не показала свой лучший теннис. Но я и не рассчитывала сегодня сыграть идеально. Мне нравится проводить упорные поединки. Сегодня я отлично справилась.

Я работаю с Кончитой Мартинес во время матчей Кубка Федерации, а также она помогала мне в Барселоне, так что особых перемен нет. Мы с ней отлично ладим. Она знает, как играть на Уимблдоне, а мне нравится работать с ней», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.