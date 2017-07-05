В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (15) и представительница Беларуси Виктория Азаренко. По личным встречам впереди уроженка Минска — 7-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Азаренко на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с британкой Хитер Уотсон (WС), либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (18).