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Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Азаренко на Уимблдоне

5 июля 2017, среда. 11:30. Теннис

В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (15) и представительница Беларуси Виктория Азаренко. По личным встречам впереди уроженка Минска — 7-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Азаренко на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с британкой Хитер Уотсон (WС), либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (18).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Елена Веснина Уимблдон
Новости. Теннис
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4 июля 2017, вторник
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22:35 Макарова разгромила Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона
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21:03 Звонарёва сыграет с Яшиной в первом круге турнира ITF в Египте
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19:25 Касаткина начала Уимблдон с уверенной победы
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18:31 Джокович обошёл Коннорса по количеству побед на ТБШ и уступает только Федереру
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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