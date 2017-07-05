Долгополов: я никогда не выходил на корт только ради денег. У меня их достаточно

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал своё решение сняться по ходу матча первого круга Уимблдона со швейцарцем Роджером Федерером при счёте 3:6, 0:3. По новым правилам игроки, вышедшие на корт Уимблдона и сыгравшие несколько геймов, всё равно получают призовые в размере 30 тыс. фунтов.

«Не я устанавливаю правила. Но я считаю, что это правило верное. Для большинства играющих, не входящих в топ-рейтинга, это значительная сумма денег, которая помогает им оплачивать тренера, физио, продолжать карьеру. Вы предлагаете, чтобы игрок, у которого незалеченная травма, продолжал матч, несмотря на риск усугубить повреждение? Я никогда не выходил на корт только из-за денег. У меня их достаточно, я был в топ-20. И для меня большой значение, невероятный опыт, мотивация — сыграть на центральном корте Уимблдона с Федерером.

Я понимаю зрителей, трибуны были заполнены, жаль, что так сложилось: подряд два матча закончились досрочно. Но я вышел на корт, чувствуя уверенность. В первом сете всё было в порядке. Но это естественно, что я устал, по той причине, что впервые вышел на тренировку после травмы в прошлый понедельник и в первые дни фактически стоял на месте. Нагрузки было недостаточно, поэтому я устал. Вы же видели, я боролся в первом сете. Я не стоял на месте. Я делал всё, что в моих силах. Конечно, если бы мы играли трёхсетовый матч, я, скорее всего, доиграл бы встречу до конца. Но я не хочу рисковать. Травма, полученная в Хертогенбосхе, была серьёзной. Но я ставил своей целью выступить на Уимблдоне, а не приехать и постоять на корте. Я продолжу работать над тем, чтобы быть готовым на все 100 процентов в ближайшее время. Всё дело в том, что мне не хватило именно физических сил. Мне надо нагружать ногу — работать и ещё раз работать в ближайшие недели.

Мои ближайшие планы на турниры не изменились. Я не буду брать большой перерыв. Всё как планировал и до травмы. Я остаюсь в Европе, играю на грунте — Бостад, Гштаад и Кицбюэль. Как я говорил, я принял это решение потому, что хорошо выступил на грунте в начале сезона, и не хочется уезжать далеко от дома», — цитирует Долгополова «Теннисный портал Украины».