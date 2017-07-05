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Возняцки: мне нравится ощущение мишени на моей спине

5 июля 2017, среда. 12:42. Теннис

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы в первом круге Уимблдона над представительницей Венгрии Тимей Бабош со счётом 6:4, 4:6, 6:1.

«Ты можешь быть первой или пятой ракеткой мира, но давление ощущается всегда. Мне это нравится. Мне нравится ощущение мишени на моей спине, потому что это означает, что мне нужно играть лучше, прибавлять и работать усердно, так как соперницы хотят обязательно обыграть меня», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA-тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Каролина Возняцки Тимя Бабош Уимблдон
Новости. Теннис
5 июля 2017, среда
12:42 Возняцки: мне нравится ощущение мишени на моей спине
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4 июля 2017, вторник
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