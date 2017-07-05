Вандевеге: надеюсь, в год 30-летия победы Кэша магия подействует и на меня

Американка Коко Вандевеге выразила надежду, что организаторы Уимблдона поздравят её тренера Пэта Кэша с 30-летием победы на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. В первом круге она обыграла представительницу Германии Мону Бартель со счётом 7:5, 6:2.



«Надеюсь, в год 30-летия победы Кэша на Уимблдона какая-то магия подействует и на меня. Также надеюсь, что Всеанглийский клуб как-то отметит Пэта, потому что 30 — отличное число для празднования.

Что касается меня, то перед турниром я всегда сосредоточена на себе и на том, чтобы пройти первый круг. Когда это происходит, я думаю о матче второго раунда», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.