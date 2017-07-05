Находящаяся на 7-м месяце беременности Уильямс провела тренировку на корте

Американская теннисистка Серена Уильямс, находящаяся на седьмом месяце беременности, опубликовала видео своей лёгкой тренировки. Бывшая первая ракетка мира отметила, что под впечатлением от Уимблдона решила обменяться ударами со спарринг-партнёром, не бегая по корту.

Видео доступно в «инстаграме» Уильямс.

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира ранее подтвердила, что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка. В конце декабря 2016 года уроженка Сагинау объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, а 19 апреля стало известно о её беременности. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии.