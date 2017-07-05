В 15:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Бразилии Тьяго Монтейро и россиянин Карен Хачанов (30). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Тьяго располагается на 100-й строчке, Карен — на 34-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Монтейро — Хачанов на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4), либо с представителем США Дональдом Янгом.