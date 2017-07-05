В 15:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Бельгии Рубен Бемельманс (Q) и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Рубен располагается на 124-й строчке, Даниил — на 49-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Бемельманс — Медведев на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, либо с представителем Италии Андреасом Сеппи.