Цибулкова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Брэйди

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (8) вышла в третий круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Уроженка Братиславы активно выиграла 16 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 18 виннеров и 15 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Цибулкова поспорит с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния) — Ана Конюх (Хорватия, 27). Турнир завершится 15 июля.