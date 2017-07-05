Баутиста-Агут вышел в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Нисикори

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (18) пробился в третий круг Уимблдона, в четырёх сетах обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика (Q) со счётом 6:2, 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Роберто дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 8 из 25 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Кей Нисикори (Япония, 9) — Сергей Стаховский (Украина, Q).