В 17:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Италии Франческа Скьявоне и украинка Элина Свитолина (4). Соперницы встречались на турнире в Баку в 2014 году. Победу в том матче одержала Элина со счётом 3:6, 6:1, 6:4.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Скьявоне — Свитолина на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с немкой Кариной Виттёфт, либо с Ариной Соболенко (Q) из Беларуси.