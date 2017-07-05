Поражение Александровой, победы Кербер и Радваньской — в обзоре матчей Уимблдона

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Уимблдона уступила испанке Гарбинье Мугурусе (14) со счётом 2:6, 4:6.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (1) вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Ирину Фалькони со счётом 6:4, 6:4.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Представительница Польши Агнешка Радваньска (9) начала выступление на Уимблдоне с победы над сербкой Еленой Янкович со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».