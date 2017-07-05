Лоренци за 3 часа 42 минуты одолел Себальоса в первом круге Уимблдона

Итальянский теннисист Паоло Лоренци (32) пробился во второй круг Уимблдона, в четырёх партиях одолев представителя Аргентины Орасио Себальоса со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 42 минуты. Паоло 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Уимблдона Лоренци поспорит с представителем США Джаредом Доналдсоном. Турнир завершится 16 июля.