Кузнецова: некоторые комментарии в соцсетях меня просто убивают

Россиянка Светлана Кузнецова объяснила, почему не слишком активно ведёт себя в социальных сетях.

«Я пишу в социальных сетях, но порой мне трудно делиться, хотя я бы хотела это делать чаще. Некоторые комментарии просто убивают меня. Я понимаю, что не все люди позитивные и адекватные, но тем не менее», — рассказала Кузнецова в эфире телеканала Eurosport.

Во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона Светлана встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой. Поединок состоится в четверг, 6 июля.