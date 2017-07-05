Куэрри и Мюллер вышли в третий круг Уимблдона

Американец Сэм Куэрри (24) во втором круге Уимблдона переиграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. 29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, исполнил 32 эйса, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 49 розыгрышей при 16 невынужденных ошибках.

Следующим оппонентом Куэрри станет француз Жо-Вильфрид Цонга (12).

Также в третий круг побился Жиль Мюллер (16) из Люксембурга, одолевший за 3 часа 37 минут чеха Лукаша Росола (Q) со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:3, 9:7. В активе Жиля 45 эйсов при 13 двойных. За выход в 1/8 финала он поспорит либо с британцем Аляжем Бедене, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.