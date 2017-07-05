Менеджер Потаповой: восстановление Насти займёт неделю, чему мы очень рады

Александр Островский, менеджер 16-летней россиянки Анастасии Потаповой, получившей травму в дебютном матче на Уимблдоне, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым рассказал о состоянии здоровья теннисистки.



«Настя уже дома. Слава богу, сейчас всё в порядке. И первоначальный диагноз, который поставили врачи сразу после досрочного окончания матча на Уимблдоне, и диагноз, который сегодня поставили ей в Москве с утра (мы сделали все необходимые снимки), подтвердил, что серьёзной травмы, к счастью, нет. Да, есть растяжение связок, которое Настя получила в начале второго сета при падении. Но сами связки и мышцы – всё цело. По предварительным оценкам, восстановление займёт неделю, чему мы очень рады. Настя молодец, сильная девочка. Я думаю, что всё должно быть хорошо. В этой травме ничего нет критичного, всё исправляется физиопроцедурами.

Дальше мы рассчитывали сыграть «стотысячник» в Астане, она попала туда в основу по рейтингу (17-23 июля. – Прим. «Чемпионата»), а потом ей дали «уайлд-кард» в основу на 80-тысячник в Чехии (Прага, 24-30 июля. – Прим. «Чемпионата»). Но участие будет зависеть, безусловно, от её состояния. Мы надеемся, что она будет готова, но, конечно, об этом можно будет говорить уже ближе к турниру. Если готовность не будет позволять выступить на хорошем уровне, то спешить мы не будем и снимемся. Но если она будет готова бороться за победу, то планы менять не будем", — рассказал Островский.