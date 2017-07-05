Медведев в пяти сетах уступил Бемельмансу во втором круге Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев во втором круге Уимблдона уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу (Q) со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 50 минут. 21-летний москвич, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, отыграл 13 брейк-пойнтов из 18 и выиграл 4 гейма на подаче оппонента.
Следующим соперником Бемельманса станет либо южноафриканец Кевин Андерсон, либо итальянец Андреас Сеппи. Поединок третьего круга Рубен проведёт в пятницу, 7 июля.