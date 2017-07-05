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Медведев попросил заменить арбитра, а затем бросил монеты в сторону Алвеш

5 июля 2017, среда. 19:58. Теннис

Россиянин Даниил Медведев по ходу пятого сета матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом попросил заменить судью на вышке. Проиграв гейм на своей подаче при счёте 2:1 в свою пользу, Даниил сказал арбитру на вышке Мариане Алвеш: «Пригласите супервайзера, мне кажется, вы настроены против меня. Я хочу поменять судью».

После разговора с супервайзером теннисисты вернулись на корт, а Даниил был оштрафован на одно очко. В итоге Медведев проиграл со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. Покидая корт, россиянин пожал руку арбитру, но затем достал из сумки монеты и бросил их в сторону Алвеш.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев
Новости. Теннис
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