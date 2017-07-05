Чилич победил Ф. Майера на пути в третий круг Уимблдона

Хорват Марин Чилич (7) во втором круге Уимблдона переиграл немца Флориана Майера со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий шестое место в рейтинге АТР, сделал 31 эйс, 5 двойных ошибок, 4 брейка, 66 «виннерсов» и 34 невынужденные ошибки. Флориан активно выиграл 20 розыгрышей при 14 собственных неточностях.

За выход в четвёртый круг Чилич поспорит с американцем Стивом Джонсоном (26), одолевшим молдаванина Раду Албота.