Свитолина и В. Уильямс вышли в третий круг Уимблдона

Американка Винус Уильямс (10) во втором круге Уимблдона переиграла китаянку Ван Цян со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 48 минут. Винус реализовала 4 брейк-пойнта из 15, проиграв 2 гейма на своей подаче. Следующей оппоненткой Винус станет японка Наоми Осака, одолевшая чешку Барбору Стрыцову.

Украинка Элина Свитолина (4) разгромила итальянку Франческу Скьявоне со счётом 6:3, 6:0. За 52 минуты 22-летняя уроженка Одессы, занимающая пятое место в рейтинге WТА, активно выиграла 15 розыгрышей, допустив 10 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 6 и 16 соответственно. Следующей соперницей Свитолиной станет либо немка Карина Виттёфт, либо белоруска Арина Соболенко.