Хачанов: Надаль уверен в себе и явно играет на победу в турнире

Россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над бразильцем Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5.

«Третий круг — неплохой результат для первого Уимблдона. Я бы не сказал, что трава — моё лучшее покрытие, но я могу на ней показывать хорошую игру. Вообще мне кажется, что моя игра подходит для всех покрытий. Мой рейтинг показывает, что я добавляю. Рейтинг отражает то, где ты сейчас находишься.



Теперь, когда я сыграл на всех турнирах „Большого шлема“, могу сказать, что моими любимыми являются „Ролан Гаррос“ и US Open. Последний во многом из-за детских воспоминаний, когда я наблюдал за победой Марата Сафина в 2000 году.



Дональда Янга я не слишком хорошо знаю, с ним я не играл. С Рафаэлем Надалем удалось несколько раз потренироваться. Он сейчас уверен в себе и явно играет на победу в турнире. В этом году он показывает феноменальные результаты. Можно сказать, что он по-настоящему вернулся», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.