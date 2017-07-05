Квитова проиграла Бренгл во втором круге Уимблдона

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (11) во втором круге соревнований уступила американке Мэдисон Бренгл со счётом 3:6, 6:1, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 36 розыгрышей при 50 невынужденных ошибках, а её оппонентка заработала 12 «виннерсов» при 16 собственных неточностях.

Следующей оппоненткой Бренгл станет француженка Каролин Гарсия (21), переигравшая ранее румынку Ану Богдан.