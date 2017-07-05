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Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, Кис завершила борьбу

5 июля 2017, среда. 23:45. Теннис

Латвийка Елена Остапенко (13) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над канадкой Франсуазой Абанда (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, проиграв столько же геймов на своей подаче. Елена активно выиграла 31 розыгрыш, допустив 39 невынужденных ошибок.

Следующей соперницей Остапенко станет итальянка Камила Джорджи, одолевшая американку Мэдисон Кис (17) — 6:4, 6:7 (10:12), 6:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко Мэдисон Кис
Новости. Теннис
5 июля 2017, среда
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