Азаренко: Веснина здорово подавала, но я лучше играла в решающие моменты

Белоруска Виктория Азаренко после победы над россиянкой Еленой Весниной со счётом 6:3, 6:3 во втором круге Уимблдона прокомментировала ход встречи, а также поделилась ожиданиями от матча с британкой Хитер Уотсон.

«Я играла очень хорошо на задней линии. Возможно, я могла бы действовать лучше на приёме, но Елена подавала здорово. Но в целом я лучше играла в решающие моменты, что позволило мне добиться комфортной победы.

Что касается Уотсон, то она отличная теннисистка. Нет сомнений, что симпатии публики будут на её стороне. Она здорово играет на траве в этом году, что показал турнир в Истбурне", — приводит слова Азаренко официальный сайт WТА.