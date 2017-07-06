Остапенко: Абанда достойно сражалась, а я провела не лучший свой матч

Латвийка Елена Остапенко (13) поделилась впечатлениями от победы над канадкой Франсуазой Абанда (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 во втором круге Уимблдона.



«Знала, что меня ждёт достойное сопротивление. Провела не лучший матч. Не очень довольна, как действовала, допускала ошибки. Но всё же рада, что смогла проявить бойцовские качества и выиграть. Только в третьем сете смогла показать свой привычный теннис, избежав грубых ошибок.



Джорджи мощно бьёт по мячу, но она нестабильна, у неё бывают взлёты и падения. Думаю, я играю более стабильно, лучше подаю. Так что выйду на корт и покажу свою игру. Постараюсь свести количество ошибок к минимуму», — передаёт слова Остапенко корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.