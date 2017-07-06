Надаль: Хачанов — опасный соперник, мне нужно как следует подготовиться к матчу

Испанец Рафаэль Надаль (4) поделился ожиданиями от матча с россиянином Кареном Хачановым (30) в третьем круге Уимблдона.



«Знаю, что Хачанов работает с Бланко и что это настоящий трудяга, обладающий большим потенциалом. У него мощные удары, хорошие и первая, и вторая подачи, очень качественный форхенд, хороший бэкхенд. Впереди его ждёт яркое будущее.



В третьем раунде мне достался опасный соперник, легко с которым не будет. Он хорошо выглядел на турнире в Галле, и мне нужно как следует подготовиться к матчу и провести его на высочайшем уровне», — приводит слова Надаля Sport.es.