Рублёв: конечно, играть с квалифаером намного лучше, чем с Монфисом или Марреем

Россиянин Андрей Рублёв (Q) прокомментировал свою победу над другим победителем квалификации, итальянцем Стефано Травальей, в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Рублёв впервые в карьере добился победы в пятисетовом поединке.

«Было сложно, но я очень рад, что выиграл свой первый пятисетовый матч. Разумеется, играть в первом круге с игроком из квалификации намного лучше, чем с Монфисом или Марреем, но всё равно это был непростой соперник. Он провёл три матча в квалификации, прибился к корту, плюс я не знал ничего о его игре. Поэтому было немножко „темно“», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.

Видео интервью с Рублёвым можно посмотреть на «Чемпионате».