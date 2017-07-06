Кузнецова: в этом году гораздо комфортнее чувствую себя на траве, чем на грунте

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от матча со своей соотечественницей Екатериной Макаровой во втором круге Уимблдона-2017.

«Очередное российское дерби. Я с Катей играла очень много раз, а единственное поражение потерпела очень давно на турнире в Истбурне. Катя — очень опасный игрок на траве, но я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что у нас получится очень хороший матч, а я сделаю всё возможное, чтобы победить.

Могу сказать, что в этом году гораздо комфортнее чувствую себя на траве, чем на грунте. Это огромное открытие для меня. Хочу получать удовольствие от тенниса и надеюсь хорошо сыграть с Катей», — рассказала Кузнецова в блиц-интервью телеканалу Eurosport.

Видео интервью с Кузнецовой можно посмотреть на «Чемпионате».