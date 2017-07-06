Медведев: на необитаемый остров взял бы PlayStation и свою девушку

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что и кого он бы точно взял с собой на необитаемый остров.

«PlayStation, девушку… Что-то третье не назову. На PlayStation играю часто, даже слишком. В основном, в „стрелялки“. В теннис не играю — на PlayStation нет хороших теннисных игр. После тренировок прихожу домой и, если нет важных дел, играю на PlayStation.

Кто будет готовить на острове? Моя девушка. Не знаю, правда, на чём. Сам я умею готовить, но ничего особенного — паста, рис", — рассказал Медведев в интервью телеканалу Eurosport.

Видео интервью с Медведевым можно посмотреть на «Чемпионате».