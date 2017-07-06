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Медведев: перед матчами слушаю быструю музыку — она меня успокаивает

6 июля 2017, четверг. 07:00. Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев, во второму круге Уимблдона уступивший бельгийцу Рубену Бемельмансу (Q) со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

«Очень часто меняются песни, очень быстро надоедают. Поэтому пять любимых назвать не смогу.

Перед матчами слушаю быструю музыку. Перед матчами всегда присутствует волнение, а быстрая музыка, как ни странно, успокаивает меня и вводит в тонус. Непосредственно перед играми музыку не слушаю, скорее утром, чтобы проснуться, и пока еду в машине. Очень нравится песня „Pon de replay“ Рианны.

На концерты редко получается ходить, но если что-то рядом есть, то бывает. Могу слушать любую музыку, будь то русская, американская или африканская», — рассказал Медведев в интервью телеканалу Eurosport.

Видеоинтервью с Медведевым можно посмотреть на «Чемпионате».

Медведев в пяти сетах уступил Бемельмансу во втором круге Уимблдона
Источник: Eurosport.ru Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев Уимблдон
Новости. Теннис
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