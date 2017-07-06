Австралийская полиция подшутила над Томичем после его поражения на Уимблдоне

24-летний австралийский теннисист Бернард Томич в матче первого круга уимблдонского турнира потерпел поражение от немца Миши Зверева со счётом 4:6, 3:6, 4:6.

После матча Томич признался, что не был готов к матчу психологически. Австралиец отметил, что, видимо, недостаточно уважает теннис, считая его скучным.

В официальном «твиттере» полиции Западной Австралии вскоре появилось объявление о наборе сотрудников с изображением Томича.

«Устали от вашей работы? Полиция Западной Австралии — это точно не скучно», — гласит объявление.