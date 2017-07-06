Звонарёва победила Яшину в первом круге турнира ITF в Египте

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) вышла во второй круг соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с призовым фондом $ 15 тыс. На старте турнира 32-летняя москвичка обыграла свою соотечественницу Екатерину Яшину (6) со счётом 6:3, 6:2. Вера трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Екатерины 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с Каникой Вайдей (LL) из Индии.

Вера не выступала с апреля 2015-го по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.