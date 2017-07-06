Фоньини: постараюсь усложнить жизнь Маррею на корте

Итальянец Фабио Фоньини поделился ожиданиями от встречи с британцем Энди Марреем в третьем круге Уимблдона.

«Мы с Марреем встречались в Риме, тогда я провёл очень хороший матч, но на Уимблдоне условия буду совершенно другими. Конечно, здесь его дом, и матч пройдёт до победы в трёх сетах. Энди — действующий чемпион. Это будет непростой матч для меня. Маррей будет фаворитом. Но я думаю, что у меня есть игра, позволяющая достойно противостоять ему. Я надеюсь показать свой лучший теннис и постараюсь усложнить жизнь Маррею на корте», — цитирует Фоньини официальный сайт тура.