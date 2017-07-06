53% читателей полагают, что Азаренко проиграет на первой неделе Уимблдона

«Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором интересовался ожиданиями читателей от выступления на Уимблдоне экс первой ракетки мира представительницы Беларуси Виктории Азаренко, вернувшейся на корт после рождения ребёнка. 53% читателей полагают, что уроженка Минска проиграет на первой неделе турнира. Накануне Виктория вышла в третий круг, обыграв россиянку Елену Веснину со счётом 6:3, 6:3, где встретится с британкой Хитер Уотсон.

Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?

— Завоюет титул — 367 (9%).

— Дойдёт до четвертьфинала-полуфинала — 1158 (30%).

— Проиграет на первой неделе — 2069 (53%).

— Завершит выступления в первом раунде — 334 (9%).

Всего голосов: 3928.