Цонга: думаю, я могу играть даже лучше

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над представителем Италии Симоне Болелли со счётом 6:1, 7:5, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с американцем Сэмом Куэрри.

«Сегодня всё хорошо, так как я победил. Это самое важное. Думаю, я могу играть даже лучше. И мне нужно делать это, если я хочу добиться успеха на турнире.

Сэм играет отлично — это не новость. Он здорово выступает на траве. Она всегда был опасен на этом покрытии. Так что матч будет очень серьёзным для меня. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и быть даже более сосредоточенным, чем сегодня», — приводит слова Цонги официальный сайт тура.