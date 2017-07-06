Куэрри: в игре с Цонгой у меня будет меньше шансов на брейк, чем в первых кругах

Американский теннисист Сэм Куэрри рассказал о своих ожиданиях от встречи с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой в третьем круге Уимблдона. Этот поединок состоится 7 июля.

«Цонга — великолепный теннисист. Он здорово выступал здесь раньше. Кажется, он всегда готов отлично играть на Уимблдоне. Мне нужно будет мощно подавать. Пожалуй, в этом матче у меня будет меньше возможностей сделать брейк, чем в двух предыдущих встречах», — приводит слова Куэрри официальный сайт тура.

Уимблдон завершится 16 июля.