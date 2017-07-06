Чилич: я здорово играл на приёме на протяжении всего матча с Майером

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над немцем Флорианом Майером со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 7:5.

“Думаю, матч получился отличным. Мы оба показали игру высокого уровня. У Флориана были шансы, он подавал на первый и третий сеты. Но я здорово играл на приёме на протяжении всего матча. Несмотря на то что он вёл в счете в первом сете, я чувствовал, что играю отлично, хорошо принимаю и оказываю давление на соперника”, — цитирует Чилича официальный сайт тура.