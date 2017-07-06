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Халеп: больше о звании первой ракетки мира я не думаю

6 июля 2017, четверг. 11:36. Теннис

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу во втором круге Уимблдона над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей со счётом 7:5, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с китаянкой Пэн Шуай.

«Я сегодня не паниковала. Просто ждала, когда найду свой ритм, потому что перед игрой знала, насколько мощные удары у соперницы. Я знала, что должна оказывать давление и доставать мячи, чтобы почувствовать её силу и найти ритм. Затем мне стало легче открывать корт и бить сильнее. Думаю, матч получился хорошим. Каждый момент был важен. Я чувствовала, что соперница хорошо готова психологически. Мне пришлось бороться до конца и сохранять спокойствие.

Я далека от мыслей о звании первой ракетки мира. У меня были шансы в финале «Ролан Гаррос», но я ими не воспользовалась. Больше об этом не думаю. Я просто хочу выигрывать каждый матч. Посмотрим, что получится в итоге. Конечно, первая строчка рейтинга — это приятная цель, но достичь её непросто.

Пэн Шуай — опасная соперница, она играет уверенно, мощно бьёт с двух рук с обеих сторон. Я не так много видела её игры на траве, но понимаю, что она сильная теннисистка. Мне нужно будет следовать плану на игру, как сегодня, и стараться действовать как можно агрессивнее», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Пэн Шуай Симона Халеп Уимблдон
Новости. Теннис
6 июля 2017, четверг
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