Квитова: я просто не могла дышать и чувствовала себя плохо

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова поделилась эмоциями после поражения во втором круге соревнований от американки Мэдисон Бренгл со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

«К сожалению, мой организм справился не лучшим образом. Но я по-настоящему старалась. Я боролась и даже не знаю, что случилось. Я просто не могла дышать и чувствовала себя плохо. Такое иногда бывает. К сожалению, это случилось на Уимблдоне. Но при этом соперница играла отлично, она доставала все мячи. У меня же не хватало энергии, чтобы отвечать ей и играть агрессивно.

Никто не знает, как упорно мне пришлось трудиться, чтобы вернуться на корт, поэтому сейчас я расстроена больше обычного. Но с другой стороны, было здорово вновь находиться здесь. Моей целью было сыграть на Уимблдоне в этом году, у меня получилось. Так что глубоко внутри я благодарна за возможность сыграть, но расстроена тем, что вынуждена покинуть турнир так рано», — цитирует Квитову официальный сайт тура.