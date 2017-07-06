В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют россиянки Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — 6:1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова— Кузнецова на Уимблдоне.

Победительница этого противостояния за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с представительницей США Варварой Лепченко, либо со словенкой Полоной Херцог (Q).