В. Уильямс: надеюсь, такая победа поможет мне в дальнейшем

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу во втором круге Уимблдона над китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 6:4, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с японкой Наоми Осакой.

«В Париже я победила Ван Цян в двух сетах, но здесь совершенно другое покрытие. Под конец первого сета соперница стала выполнять много мощных ударов. Не скажу, что я многое делала неправильно. Просто у Ван Цян была возможность играть агрессивнее. Тогда мне пришлось сосредоточиться на следующих партиях. Соперница провела прекрасный матч. Она отлично подавала, когда у меня были брейк-пойнты.

Стоит отдать ей должное за такое сопротивление. Я была рада тому, что в третьем сете смогла сделать пару брейков, это помогло. Надеюсь, такая победа поможет мне в дальнейшем.

Я видела, как Осака играет. Думаю, мы действуем в похожем стиле. Надеюсь, опыт поможет мне сыграть лучше», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.