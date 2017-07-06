Конта: мы с Векич обе заслуживали победы

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась эмоциями после победы во втором раунде Уимблдона над представительницей Хорватии Донной Векич со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 10:8. Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут.

«Мы обе заслуживали победы. Думаю, это был один из тех матчей, в которых всё решается в последнюю минуту», — приводит слова Конты официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвёртый круг соревнований 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, поспорит с представительницей Греции Марией Саккари.