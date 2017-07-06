Организаторы Уимблдона оштрафовали Медведева на $ 14 500

Организаторы Уимблдона объявили о суммах штрафов за неспортивное поведение для австралийца Бернарда Томича и россиянина Даниила Медведева, сообщил журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере». Томич оштрафован на $ 15 000 за то, что взял медицинский тайм-аут из соображений тактики, а не из-за травмы. Об этом уроженец Штутгарта признался на пресс-конференции.

Медведев получил три разных штрафа на общую сумму $ 14 500 ($ 7500 + $ 4000 + $ 3000). Даниил по ходу пятого сета матча с бельгийцем Рубеном Бемельмансом попросил заменить судью на вышке. Проиграв гейм на своей подаче при счёте 2:1 в свою пользу, Даниил сказал арбитру на вышке Мариане Алвеш: «Пригласите супервайзера, мне кажется, вы настроены против меня. Я хочу поменять судью». Покидая корт, россиянин пожал руку арбитру, но затем достал из сумки монеты и бросил их в сторону места, на котором находилась Алвеш.