Цибулкова: мне пришлось искать свой ритм, так как я не играла с Брэйди раньше

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы во втором круге Уимблдона над представительницей США Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4.

«Сегодня мы обе играли хорошо. Соперница действовала прекрасно. Она играла активно и быстро. Мне было сложно принимать её подачу. Мне пришлось искать свой ритм, так как я не играла с ней раньше. Я готовилась к игре, но первая встреча всегда получается непростой.

Думаю, я хорошо справилась с ситуацией. Я была готова к её мощным ударам. После того как я нашла свой ритм, я просто старалась ждать свой шанс, чтобы сделать брейк. Моя подача работала отлично. В целом я хорошо атаковала и оборонялась», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.