Кузнецова победила Макарову во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (7) вышла в третий круг Уимблдона, обыграв свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:0, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Светлана 5 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету Екатерины 2 эйса, 21 виннер и 21 ошибка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Кузнецова на Уимблдоне.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Кузнецова поспорит либо с представительницей США Варварой Лепченко, либо со словенкой Полоной Херцог (Q).