Вандевеге вышла в третий круг Уимблдона, победив Марию

Американская теннисистка Коко Вандевеге (24) вышла в третий круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Вандевеге дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Вандевеге поспорит с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция, 12) — Элисон Риске (США).